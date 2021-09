Juventus com duas baixas de peso para os próximos desafios

Rude golpe na "Vecchia Signora", que venceu os dois últimos jogos na Serie A, ambos por 3-2, depois de averbar dois empates e outras tantas derrotas.

A Juventus vai ficar privada dos avançados Paulo Dybala e Álvaro Morata até meados de outubro, informou esta segunda-feira o clube, revelando leões musculares contraídas no derradeiro desafio do campeonato italiano de futebol, frente à Sampdória.

Este é um rude golpe na "Vecchia Signora", que venceu os dois últimos jogos na Serie A, ambos por 3-2, depois de averbar dois empates e outras tantas derrotas.

A Juventus informou que Dybala padece de um problema no "musculo esquerdo", enquanto Morata "sofreu uma lesão muscular de nível baixo no bíceps femoral do músculo direito".

A dupla vai assim perder, pelo menos, os desafios com o Chelsea, para a Liga dos Campeões, e com o Torino.

A confirmar-se o diagnóstico do clube, Morata será ainda baixa na seleção de Espanha que em 06 de outubro disputa em Milão a meia-final da segunda edição da Liga das Nações.

A Juventus, que na Liga milionária se estreou com triunfo por 3-0 na visita aos suecos do Malmö, no Grupo H que inclui ainda Chelsea e Zenit, é nona no campeonato italiano com oito pontos em seis desafios, a 10 do líder Nápoles.