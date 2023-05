Juventus com dia para esquecer: perdeu dez pontos e foi goleada em campo

Derrota pesada em casa do Empoli na ronda 36 da Serie A.

A Juventus viveu esta segunda-feira um dia para esquecer. Penalizada com a perda de dez pontos pelo Tribunal de Recurso da Federação Italiana de Futebol (FIGC), entrou depois em campo para a ronda 36 e acabou goleada.

A formação de Turim perdeu com estrondo em casa do Empoli, por 4-1, e está agora no sétimo lugar do campeonato, depois de conhecido o castigo. Tem menos um ponto do que a Roma, que ocupa o último lugar de acesso às provas europeias.

Caputo, de penálti, abriu o marcador ao minuto 18 e pouco depois (21') Luperto aumentou a vantagem do Empoli. No segundo tempo, Caputo bisou aos 48', Chiesa reduziu aos 85' e Piccoli, já nos descontos, fixou o resultado final para a equipa da casa, num tranquilo 12.º lugar da Serie A.