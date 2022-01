Juventus chega aos sete milhões por médio do Monchengladbach

Denis Zakaria termina contrato com o emblema germânico no final da época

Garantida que está a contratação de Vlahovic, a Juventus pode também reforçar o meio-campo na reabertura do mercado. Denis Zakaria é opção e a vecchia signora já chegou aos sete milhões.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o facto do jogador terminar contrato já no próximo mês de junho faz com que o Monchengladbach estude aceitar a proposta.

Denis Zakaria, de 25 anos, foi uma das figuras do Monchengladbach nas últimas quatro épocas e meia, somando um total de 146 partidas.