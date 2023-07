Juventus anuncia início dos trâmites para deixar a Superliga

Clube italiano já tinha revelado antes que estava em conversações com o Real Madrid e o Barcelona

A Juventus já iniciou os procedimentos legais para abandonar o projeto da Superliga europeia.

Em comunicado, o clube de Turim revela que após conversações com o Real Madrid e o Barcelona, deu início aos trâmites legais para deixar o projeto, que já foi também abandonado por outros colossos europeus de Inglaterra e Alemanha.

Eis o comunicado:

"Na sequência do comunicado de 6 de junho de 2023, com no qual a Juventus anunciou que tinha iniciado um período de conversações com o Real Madrid e o FC Barcelona relativamente à eventual decisão de sair do Projeto Superliga, é anunciado o seguinte:

Na sequência destas discussões, e tendo em conta algumas divergências sobre a interpretação dos acordos aplicáveis ao Projeto, a Juventus confirma que deu início ao procedimento de saída do Projeto Superliga, recordando que, nos termos das disposições contratuais aplicáveis, é necessário o consentimento prévio do Real Madrid, do FC Barcelona e dos outros clubes envolvidos para que a saída produza efeitos."