Juventus afasta-se da Superliga e deixa Real Madrid e Barcelona isolados

Clube de Turim vinca a "validade dos princípios comerciais, desportivos e legais" do projeto da Superliga, mas reconhece "possibilidades limitadas" de concretização no formato inicialmente delineado.

A Juventus deixou esta quarta-feira Real Madrid e Barcelona isolados como os clubes ainda ligados à Superliga Europeia.

O clube de Turim, um dos principais impulsionadores do projeto de criação da competição, emitiu um comunicado em que dá conta dos pedidos de afastamento dos outros oito clubes e salienta que, apesar da "validade dos pressupostos comerciais, desportivos e legais" do projeto da Superliga, reconhece "possibilidades limitadas" de concretização no formato inicialmente delineado para a prova.

Deste modo, fica confirmado o afastamento do emblema de Turim, depois de Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Atlético de Madrid, Inter e Milan terem anunciado as respetivas saídas do grupo de fundação da Superliga.

O Real Madrid e o Barcelona continuam ligados ao projeto, sendo que deverão pronunciar-se sobre o tema nas próximas horas. De referir ainda que, ao contrário dos outros clubes, a Juve vincou a concordância com os princípios que estiveram na génese da Superliga, adotando uma posição semelhante à que tinha sido veiculada pelo presidente, Andrea Agnelli.

Leia o comunicado da Juventus na íntegra:

"Com referência ao comunicado de imprensa emitido pela Juventus Football Club SpA a 19 de abril de 2021, relativo ao projeto de criação da Superliga, e ao debate público subsequente, a entidade emissora [Juventus] especifica que está ciente do pedido e das intenções expressas por alguns clubes sobre retirarem-se deste projeto, embora as formalidades necessárias nos termos do acordo entre os clubes não tenham sido concluídas.

Neste contexto, a Juventus, embora continue convencida da validade dos pressupostos desportivos, comerciais e legais do projeto, acredita que atualmente tem possibilidades limitadas de ser concretizado na forma em que foi originalmente concebido.

A Juventus continua empenhada em criar valor a longo prazo para o clube e para todo o movimento futebolístico".