Juventus afasta o capitão e a braçadeira passa para Danilo

Bonucci foi informado esta manhã de que não entra nas contas de Allegri. Vai treinar à parte e procurar novo clube

Esta segunda passagem de Allegri tem sido polémica e esta manhã confirmou-se o que vinha sendo um rumor, mais uma acha para a fogueira: Leonardo Bonucci não entra nos planos do treinador e o clube comunicou-lhe a decisão, informa a La Gazzetta dello Sport.

Bonucci leva 12 épocas na Juventus, com uma pelo meio no Milan, e aos 36 anos ainda sonha com estar no próximo Europeu, pelo que deverá procurar clube para se manter ao mais alto nível. Vai treinar sozinho e não integra o estágio de pré-temporada da equipa.

O central, que começou a carreira no Inter e passou ainda pelo Pisa e pelo Treviso no início da carreira, era o capitão da Juventus.

Com a sua saída, a braçadeira, dizem em Itália, passará para Danilo, ex-FC Porto.

Além de Bonucci, também McKennie estará de saída da equipa de Turim.