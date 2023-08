Juventus abre campeonato com vitória folgada em Udine

O atacante italiano Federico Chiesa abriu o marcador aos dois minutos, após assistência do sérvio Dusan Vlahovic, que fez o segundo, de penálti, aos 20, e o francês Adrien Rabiot fechou a contagem ainda antes do intervalo, aos 45+3 minutos, confirmando o triunfo da turma de Turim

A Juventus ganhou este domingo na deslocação ao estádio da Udinese, por 3-0, com o jogo da primeira jornada da Liga italiana a ser 'despachado' logo na primeira parte, com os golos de Chiesa, Vlahovic e Rabiot.

O atacante italiano Federico Chiesa abriu o marcador aos dois minutos, após assistência do sérvio Dusan Vlahovic, que fez o segundo, de penálti, aos 20, e o francês Adrien Rabiot fechou a contagem ainda antes do intervalo, aos 45+3 minutos, confirmando o triunfo da turma de Turim.

No arranque do campeonato, a Juventus situa-se provisoriamente no segundo posto, apenas atrás da Fiorentina, que goleou no sábado o Génova (4-1).

Já a Lazio, vice-campeã da Serie A, perdeu no terreno do Lecce, por 1-2, com a formação da casa a conseguir a 'cambalhota' no marcador no final da partida, graças aos golos de Almqvist e Di Francesco, aos 85 e aos 87 minutos, depois de o 'inevitável' Ciro Immobile ter dado vantagem aos visitantes aos 26.

Por seu turno, a Atalanta bateu o Sassuolo, por 2-0, beneficiando também dos golos tardios do belga Charles De Ketelaere (83) e de Nadir Sortea (90+3).