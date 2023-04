Juventus a arder antes do Sporting: Paredes encarou Allegri

Ambiente tenso no adversário do Sporting na Liga Europa

O Juventus-Sporting para os quartos de final da Liga Europa está à porta (disputa-se esta quinta-feira, pelas 20h00) e o ambiente na equipa de Turim está longe de ser o melhor.

No treino desta manhã Leandro Paredes, campeão do mundo pela Argentina, estava algo nervoso e fez uma entrada dura sobre Szczesny. Pouco depois, esperou que o técnico Massimiliano Allegri chegasse ao balneário para o encarar e apontar-lhe a culpa no desempenho da equipa, que perdeu com a Lázio e empatou com o Inter, nas duas últimas partidas, assim como sua pouca utilização nos bianconeri.

Dado ter sido um treino aberto, o jogador esperou até se cruzar com Allegri no balneário para descarregar o seu desagrado. Depois, foi embora e não esteve no tradicional almoço de Páscoa do plantel com as famílias.

Certo é que a Juventus não acionará a opção de compra do empréstimo do médio de 28 anos, que no final da temporada regressará ao PSG.