Justiça francesa investiga suspeitas de sequestro e tortura por parte do dono do PSG

O empresário Tayeb Benabderrahmane acusa Nasser Al-Khelaifi de sequestro e tortura, em 2020. Bastantes meses depois de apresentar queixa, as acusações vão ser investigadas pela justiça francesa.

O empresário franco-argelino Tayeb Benabderrahmane acusou, há alguns meses, Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, de rapto, sequestro e tortura no Catar, em janeiro de 2020. Esta segunda-feira, juízes de instrução criminal de Paris foram designados para investigar as acusações.

O lobista terá denunciado que passou meio ano em prisão domiciliária, sendo torturado. E que só terá sido libertado depois de assinar um protocolo em que garantia não divulgar informações que poderiam incriminar o poderoso milionário do Catar.

Tayeb Benabderrahmane terá, de acordo com a imprensa francesa, um telemóvel que contém informação comprometedora para Nasser Al-Khelaifi, a respeito da atribuição do Mundial ao Catar e da atribuição dos direitos televisivos para os Mundiais de 2026 e 2030 à beIN Media, grupo do qual Al-Khelaifi é presidente.

Maitres Romain Ruiz e Gabriel Vejnar, advogados de Benabderrahmane, mostraram-se "muito satisfeitos" com este desenvolvimento, depois de meses a expor a situação, tendo acusado a justiça francesa de lentidão e de não atuar devidamente.