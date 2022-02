Justiça determinou quebra do sigilo bancário das contas de Diego Costa

Em causa a alegada ligação do avançado a uma casa de apostas.

A Justiça Federal de Itabaiana, em Sergipe, Brasil, determinou a quebra do sigilo bancário de Diego Costa, escreve esta segunda-feira o Globoesporte.

De acordo com as mesmas informações, o avançado espanhol "não conseguiu explicar, na visão dos investigadores, a sua relação com a empresa Esportenet, investigada pela "operação Distração", por suspeita de por evasão fiscal e branqueamento de capitais. Os pedidos contemplam contas bancárias do atleta em Espanha".

Diego Costa já prestou depoimento à polícia, no fim de 2021. Questionado sobre a sua relação com a empresa, o avançado ex-Atlético Mineiro afirmou ser cliente do site de apostas. No entanto, não soube indicar login e password utilizados para entrar e, na visão da Polícia Federal, as movimentações financeiras entre Diego Costa e elementos do grupo mostram um volume de transferências incompatível com a versão apresentada pelos avançado espanhol.

A suspeita dos investigadores é que o jogador de 33 anos atue como financiador da empresa de apostas, com sede em Aracaju, algo que Costa negou durante o depoimento.