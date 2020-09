Justiça desportiva decreta derrota de 3-0 à Roma

Equipa de Paulo Fonseca perde o ponto conquistado em Verona à conta da inscrição irregular do médio Diawara na lista de jogadores sub-22

A participação da Roma de Paulo Fonseca na Serie A de 2020/2021 iniciou-se com uma grande contrariedade. Esta terça-feira, a justiça desportiva italiana puniu os giallorrossi com uma derrota por 3-0 frente ao Verona, jogo da primeira jornada ocorrido no passado sábado que terminou com um nulo.

Em causa está a inscrição irregular do médio Amadou Diawara na lista de jogadores sub-22, pois este já tinha celebrado o 23º aniversário no dia em que se disputou o encontro. Recorde-se que o internacional maliano foi escolhido para o onze inicial por Paulo Fonseca, acabando substituído por Villar aos 89'.

Com as contas atualizadas, a Roma passou a partilhar a última posição da Serie A com a Sampdoria.