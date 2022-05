Jurgen Klopp não conteve o riso perante o desabafo de Guardiola

Pep Guardiola comentou que o Liverpool é o preferido dos ingleses e pela comunicação social e gerou uma reação do treinador alemão.

"Todos neste país apoiam o Liverpool. Os meios de comunicação e toda a gente. O Liverpool tem uma história incrível nas competições europeias. Não em campeonatos, porque só ganhou um em 30 anos", disse Pep Guardiola sobre a corrida ao título inglês, numas declarações que mereceram um comentário de Jurgen Klopp.

"Eu moro em Liverpool. Aqui muitas pessoas querem que vençamos a liga com certeza. Mas mesmo aqui provavelmente será apenas 50% das pessoas", reagiu o alemão.

"Eu já disse muitas coisas de que me arrependo, até recentemente depois do jogo com o Tottenham. Soube-me bem no momento, mas se calhar estava enganado. Não sei como está o Pep. Ser eliminado da Liga dos Campeões é difícil o suficiente, ainda por cima o Liverpool chegou à final... Até podem dizer ´ah, mas defrontou só o Villarreal, e eles o Real Madrid´. Não faço ideia se todo o país nos apoia. Não é a sensação que tenho quando jogamos fora, na verdade é o oposto. Mas se calhar ele tem mais informações do que eu".