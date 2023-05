Jurgen Klopp destaca: "Darwin é um cavalo de corrida"

Após a vitória frente ao Fulham (1-0), Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, destacou a importância do uruguaio.

O Liverpool recebeu e venceu o Fulham, equipa do técnico português Marco Silva. Após o encontro, Jurgen Klopp, treinador do reds, aproveitou o tempo de declarações para elogiar o desempenho do ex-Benfica Darwin Núñez, com foco no trabalho defensivo do avançado.

"Penso que foi muito importante. Podem ver pelo início, defender no meio contra o Fulham é fundamental, porque o João Palhinha está lá e funciona como conector. Estávamos um pouco adiantados em relação ao Darwin, tentámos resolver, mas ele quis continuar assim. É um cavalo de corrida", começou por dizer o treinador alemão.

Em relação ao jogo, Klopp realça a qualidade do tridente ofensivo: "O Fulham conseguiu controlar o jogo em alguns momentos, mas nós tínhamos três jogadores muito rápidos na frente [Darwin, Luís Diaz e Salah]", finalizou.

Esta época, Darwin soma, em todas as competições, 15 golos e quatro assistências.