Jurgen Klopp continua rendido: "Luis Díaz tem sido brilhante"

Técnico alemão teceu rasgados elogios à adaptação do colombiano a Inglaterra e ao Liverpool

Luis Díaz continua a surpreender todos aqueles que não o acompanhavam no Futebol Clube do Porto. A comemorar o seu primeiro mês enquanto jogador do Liverpool, o internacional colombiano tem recebido elogios dos companheiros de equipa e do treinador dos "reds".

Peça-chave no esquema do técnico alemão, quer como titular, quer como "arma" diferenciadora vinda do banco, o craque "cafetero" tem-se adaptado rapidamente às exigências do futebol inglês e Klopp destacou isso. "O impacto de Luis Díaz foi ótimo, excelente, tudo o que poderia desejar. A adaptação foi surpreendentemente rápida", salientou.

O treinador da formação de Anfield Road foi ainda mais longe nas palavras elogiosas. "Nunca sabemos o quão rápida será a adaptação de um jogador quando o contratamos. No entanto, desde o primeiro momento, percebemos que o Luis Díaz estava integrado com o resto do grupo, nos treinos, mas também nos jogos. Até agora, tem sido brilhante".

O próximo duelo do Liverpool é na casa do Brighton, este sábado, a partir das 12h30, em jogo referente à ronda 29 da Premier League. Os "reds" ocupam o segundo lugar da tabela classificativa, a seis pontos do líder Manchester City, mas com menos um jogo disputado em relação aos "citizens".