"Juntar Lewandowski e Haaland? É um disparate, não é possível..."

Rummenigge entende que os dois avançados não têm vaga em simultâneo no sistema tático da equipa da Baviera

A junção de Haaland (Dortmund) a Lewandowski no ataque do Bayern foi descartada pelo antigo presidente do clube, Karl Rummenigge. Em crónica no "Bild", o ex-dirigente defendeu que há só um lugar destinado ao homem-golo na formação bávara.

"Isso é um disparate, não é possível. Não se desiste de um sistema de jogo que marcou a década de maior sucesso na história do clube para um jogador [Lewandowski]", disse, aludindo aos 269 golos marcados pelo polaco em 344 jogos desde 2014.

O histórico líder do clube alemão expressou o desejo de ver Lewandowski, de 33 anos, renovar contrato - termina em junho de 2023 - por poder "atuar ao mais alto nível durante mais tempo", devido ao "estilo de vida altamente profissional" do craque.

Rival principal de Lewandowski na lista de melhores marcadores da Bundesliga, Haaland deverá prolongar a ligação ao Dortmund. Karl Rummenigge revelou o diretor-desportivo Joachim Watzke está "bastante otimista" quanto a essa renovação.