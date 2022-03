Ex-Shakhtar Donetsk torna-se reforço de Vítor Pereira no Corinthians

Avançado brasileiro desvinculou-se do Shakhtar, com quem tinha vínculo até junho, através da autorização extraordinária dada pela FIFA originada pela guerra na Ucrânia

O futebolista Júnior Moraes, internacional ucraniano, assinou, esta quarta-feira, contrato com os brasileiros do Corinthians, treinados por Vitor Pereira, até dezembro de 2023, após deixar o Shakhtar Donetsk devido à ofensiva militar russa na Ucrânia.

"Estou muito feliz e preparado para vestir esta camisola. Espero ajudar a equipa ao máximo na luta por resultados", afirmou o avançado, de 34 anos, que regressara ao Brasil há cerca de duas semanas.

O jogador brasileiro, naturalizado ucraniano em 2019, estava no Shakhtar desde a época 2018/19, após ter passado por outros clubes ucranianos: Metalurg Donetsk e Dinamo Kiev. Antes, tinha estado nos romenos do Gloria Bistrita, pelos búlgaros do CSKA Sofia e pelos chineses do Tianjin Quanjian.

O contrato de Moraes com o Shakhtar terminava em 30 de junho de 2022, mas, na sequência da ofensiva militar lançada pela Rússia na Ucrânia em fevereiro, a FIFA abriu a possibilidade de jogadores estrangeiros suspenderem ou rescindirem contratos com clubes ucranianos.