Júnior Moraes doa 50 mil euros à Ucrânia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Irmão do ex-FC Porto Bruno Moraes vive na Ucrânia desde 2012 e defende atualmente as cores do Shakhtar Donetsk.

Júnior Moraes, jogador do Shakhtar Donetsk e irmão do ex-FC Porto Bruno Moraes, doou 1.675.000 hryvnias, cerca de 50 mil euros, à Ucrânia, como deram conta o clube e o próprio futebolista nas redes sociais esta segunda-feira.

Apesar de não esclarecer a que se destina concretamente a transferência bancária, o certo é que o jogador brasileiro naturalizado ucraniano fez assim um contributo assinalável ao país que vai lutando contra as investidas russas, desde quinta-feira.

Júnior Moraes vive na Ucrânia desde 2012, quando trocou o CSKA Sofia pelo Metalurh Donetsk.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.