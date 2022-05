Julio Velázquez puxa pelo Alavés como não se via há muito

Julio Velázquez, treinador do Alavés

Três vitórias no espaço de um mês era algo que não se via desde outubro do ano passado.

O Alavés atravessa uma situação delicada na Liga espanhola: a duas jornadas do ponto final na competição, a equipa de Vitória é antepenúltima classificada e está a quatro pontos da zona de salvação, mas a verdade é que desde que Julio Velázquez assumiu o comando técnico houve uma espécie de ponto de viragem.

O treinador, que em Portugal orientou Belenenses, V. Setúbal e Marítimo, conduziu o Alavés a três vitórias em seis jogos, batendo Rayo Vallecano, Villarreal e Espanhol. Os triunfos foram alcançados no espaço de um mês, algo que, no Deportivo, não acontecia desde outubro de 2021.

De resto, depois da vitória (2-1) sobre o Espanhol, na quarta-feira, Velázquez friusou a "capacidade de reação fantástica" que os jogadores têm demonstrado. Aliás, se contabilizássemos apenas as últimas seis jornadas de La Liga - desde a contratação de Velázquez -, o Alavés estaria no quarto posto da tabela. Certo é que, apesar da conjuntura complicada, os "babazorros" continuam a sonhar com a permanência. E os desafios que se seguem são contra Cádiz e Levante, duas formações que também estão na mesma luta...