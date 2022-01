Julián Álvarez é reforço confirmado do Manchester City, mas só a partir de julho

Presidente do River Plate confirmou que o Manchester City pagou a cláusula de rescisão do contrato de Julián Álvarez. Jovem avançado só vai integrar plantel cityzen em julho

A informação chega de Fabrizio Romano, citado pelo jornal inglês Daily Mail, que avança que o presidente do River Plate, Jorge Brito, confirmou que o líder da Premier League já garantiu os serviços de Julián Álvarez, após ter pago o valor da cláusula de rescisão do contrato, estimado em cerca de 25 milhões de euros.

O chefe máximo do emblema de Buenos Aires terá adiantado também que a despedida de Álvarez só irá ser consumada no dia 7 de julho, isto porque o Man. City emprestou de volta o avançado para o River Plate.

Internacional argentino de 21 anos, Julián Álvarez foi o melhor marcador do campeonato argentino de 2021, contribuindo com 18 golos na campanha do River Plate que culminou com a conquista do título de campeão. Agora, vai ter a oportunidade de dar o salto para a Europa, onde será treinado por Pep Guardiola.

Em sentido contrário, Edinson Cavani é o nome escolhido para render a saída do jovem dianteiro, segundo a imprensa inglesa.