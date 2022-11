Julgamento de Mason Greenwood arranca em novembro de 2023

Avançado do Manchester United continua suspenso pelo clube. Está acusado de abusos sexuais

Mason Greenwood vai começar a ser julgado a partir de novembro de 2023. O processo judicial foi adiado.

O internacional inglês está formalmente acusado de abusos sexuais, tendo sido libertado no passado mês de outubro mediante o pagamento de uma fiança. Agora, está obrigado a comparecer em tribunal no dia 10 de fevereiro, meses antes do início do julgamento, marcado para o dia 27 de novembro de 2023.

O jogador foi detido pela primeira vez em janeiro de 2022, após aparecerem nas redes sociais fotos e vídeos de uma jovem com o rosto ensanguentado, hematomas e com a frase: "Para quem quiser saber o que Mason Greenwood realmente me fez".