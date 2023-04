Juiz de linha sem sanção após cotovelada a jogador do Liverpool: "Não era minha intenção"

Hatzidakis tinha sido suspenso provisoriamente após alegada cotovelada a Robertson

O árbitro assistente Constantine Hatzidakis, que tinha sido suspenso provisoriamente após alegada agressão ao futebolista Andy Robertson, no intervalo do jogo entre Liverpool e Arsenal, foi hoje absolvido da acusação pelas entidades desportivas inglesas.

O colégio de árbitros da Premier League (PGMOL), que suspendeu Hatzidakis enquanto o organismo e a federação inglesa (FA) investigavam o incidente ocorrido ao intervalo do jogo de domingo - quando o árbitro assistente atingiu com o cotovelo o jogador do Liverpool -, e a FA consideraram involuntário o gesto de Hatzidakis.

Em comunicado, a FA informou que, após rever todas as imagens do incidente, de diferentes ângulos, decidiu que não havia lugar a castigo, tal como o PGMOL, que reproduziu as declarações prestadas por Hatzidakis, nas quais apontou para o pedido de desculpa feito a Robertson e à conversa "aberta e positiva" que teve com o jogador dos 'reds'.

"Não era minha intenção atingir o Andy quando mexi o meu braço para retirar o seu, pelo que me desculpei", realçou o árbitro assistente.