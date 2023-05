Jude Bellingham tem princípio de acordo com o Real Madrid

Falta agora que o gigante madrileno e o Dortmund cheguem a acordo para a transferência do médio inglês, que deverá assinar um contrato até 2029.

O jornal espanhol Marca avança esta quarta-feira que o Real Madrid chegou a um princípio de acordo com Jude Bellingham, esperando-se que o médio inglês reforce o gigante madrileno no próximo verão, até 2029, faltando apenas acertar termos com o Dortmund.

Após vários meses de negociação, em que enfrentaram a concorrência do Liverpool e Manchester City, os espanhóis terão completado as negociações com o internacional inglês, de 19 anos, que está vinculado aos alemães até 2025.

Resta agora saber o valor da mudança de Bellingham para a capital espanhola, com o jornal alemão Bild a assegurar que o Dortmund pretende 140 milhões de euros pelo seu passe, enquanto o Real Madrid está disposto a fechar negócio num valor entre os 100 e os 120 milhões.

A atravessar a sua terceira temporada no Dortmund, Bellingham soma 11 golos e seis assistências em 40 partidas disputadas pelo vice-líder da Bundesliga.