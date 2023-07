Quintero, ex-FC Porto, vai deixar o Junior Barranquilla: "Disse que não está bem"

Colombiano tem ainda mais seis meses de contrato. "Não sei se houve uma sessão de treino e não o colocaram a titular e ele ficou chateado", disse o dono do clube.

Segundo a Imprensa colombiana, Juanfer Quintero, ex-FC Porto, deixará nas próximas horas de ser jogador do Junior Barranquilla, pouco tempo depois de chegar ao clube.

Segundo meios locais, Quintero vai rescindir, a seis meses do fim do contrato, por diferendo com o treinador Hernán Darío Gómez. O criativo de 30 anos fez apenas sete jogos pelos colombianos após deixar o River Plate.

"Anunciou-nos que não quer ficar no Junior. Não deu muitas explicações, mas houve um grande problema e vamos continuar a falar para saber o que ele está a pensar. Ele disse que não está bem e que não se sente confortável. O treinador também está surpreendido, não sei se houve uma sessão de treino e não o colocaram a titular e ele ficou chateado... Esperemos que consigamos resolver o problema, porque queremos que ele cumpra o seu contrato até ao final do ano", afirmou Fuad Char, acionista do Junior Barranquilla.