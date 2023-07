Juanfer Quintero já tem destino na Argentina e não é o River Plate

Quintero com a camisola do River Plate

Antigo jogador do FC Porto chegou a dizer que na Argentina só jogaria no River Plate

Juanfer Quintero vai voltar à Argentina, mas não para vestir a camisola do River Plate. O antigo jogador do FC Porto (de 2013 a 2015) vai representar o Racing e nas próximas horas assinará um contrato de duas temporadas.

O médio-ofensivo de 30 anos, internacional colombiano, atuou no River Plate de 2018 a 2022, com um ano pelo meio no Shenzhen FC da China, e disse que nos país das Pampas apenas representaria esse emblema.

Contudo, sendo agora um jogador livre após rescindir com o Junior Barranquilla, já terá aceite a proposta do Racing.

Leia também Sporting Chermiti surpreendido com negociação entre Sporting e Everton Notícia desta segunda-feira refere negociações entre Sporting e Everton para a transferência imediata do avançado