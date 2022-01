Juan Quintero prestes a ser apresentado como reforço: "O regresso do rei"

Médio colombiano vai voltar a vestir a camisola do River Plate.

Juan Quintero está de regresso ao River Plate. O médio colombiano, que representou o FC Porto, será apresentado nas próximas horas como reforço, com um contrato válido até dezembro de 2024.

"O regresso do rei", escreveu o clube argentino nas redes sociais, com um vídeo no qual antecipa, sem mencionar o nome, a chegada de Quintero, decisivo na conquista da Taça Libertadores em 2018.

Quintero, 29 anos, representou o Shenzhen em 2021, clube chinês onde fez um golo em 21 jogos realizados. Atlético Nacional (Colômbia), Pescara (Itália), Rennes (França) e Independiente Medellín (Colômbia) também fazem parte do currículo