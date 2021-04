Cala nega insultos racistas a Diakhaby: "Ninguém merece este linchamento"

Jogador do Cádiz desmente as acusações de que é alvo por parte de Mouctar Diakhaby, central do Valência.

Foi um dos temas quentes dos últimos dias: Juan Cala foi acusado de proferir insultos racistas contra Mouctar Diakhaby durante o encontro entre Cádiz e Valência, levando, inclusivamente, os jogadores da equipa "che" a abandonarem o relvado à passagem da meia-hora de jogo.

Esta terça-feira, o defesa espanhol falou sobre o tema em conferência de imprensa, desmentindo todas as acusações de que tem sido alvo e prometendo tomar "medidas legais" contra os que "atentaram à honra".

Confira algumas das principais declarações do jogador do Cádiz:

Medidas legais: "Tomarei medidas legais contra todas as pessoas que tentaram brincar com a minha honra. O meu advogado está a recolher informações."

Ameaças que recebeu: "Recebi ameaças nas redes sociais. Escondem-se atrás de um perfil. Ameaças vindas de 'juízes' que acusam sem provas".

Acusações e palavras de Diakhaby: "Não sei o que ele procurava. Não sei se o interpretei mal. Tentei fazer-lhe ver que não tinha dito isso ['negro de merda']. Depois vi os jogadores do Valência e tudo ficou confuso. (...) Sou defesa-central e já tive milhares de confrontos. É normal, faz parte do futebol. Mas cruzar esta linha vermelha? Estamos a transformar o futebol num circo. (...) Como poderia entrar em contacto com Diakhaby se não houve tempo? Tentei acalmá-lo, mas não foi possível. A partir daquele momento, tudo aconteceu. Durante toda a partida estive nos corredores e ninguém do Valência se dirigiu a mim."

Horas que se seguiram ao jogo: "Eu estava a trepar paredes. Queria entrar em todas as rádios e em todas as televisões. Deveríamos olhar para a presunção de inocência neste país. Ela existe e está na Constituição. Deviam parar um pouco e ter em consideração os factos e as provas. Ninguém merece este linchamento e espero que isto não se torne normal."

Vai processar Diakhaby? "Isso é com o meu advogado. O que vos posso dizer é que vou defender a minha honra."