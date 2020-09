Juan Bernat sofre rotura de ligamentos no joelho e desfalca PSG

Juan Bernat só deve voltar à competição em 2021.

Juan Bernat viu esta quinta-feira confirmada uma rotura de ligamentos cruzados do joelho esquerdo, pelo que o defesa do Paris Saint-Germain só deve voltar à competição em 2021, anunciou a equipa parisiense.

"Os exames realizados esta manhã confirmam a rutura", informou o vice-campeão da Europa, sem especificar o tempo de indisponibilidade do lateral esquerdo.

O atleta entrou em jogo durante a segunda parte no triunfo (1-0) de quarta-feira sobre o Metz e no qual se lesionou, desconhecendo-se o tempo exato de recuperação para voltar às opções do treinador Thomas Tuchel.

O técnico alemão viu, subitamente, desprotegido o lado esquerdo da defesa do vice-campeão da Europa, uma vez que Kurzawa foi suspenso por seis jogos, na sequência de incidentes nos quais se envolveu no final do jogo com o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas.