Jovic na calha para sair: a falta de oportunidades e um like contra Ancelotti

Avançado sérvio não joga desde 12 de fevereiro e não saiu do banco nos últimos seis jogos, mesmo quando Benzema não esteve presente

Luka Jovic continua sem ser muito feliz no Real Madrid. O sérvio, que conta com a concorrência de Benzema no ataque dos merengues, não tem sido opção, mesmo quando o concorrente direto está de fora e a saída é encarada como a solução mais provável.

Arsenal, Everton, Dortmund, que tem o jogador em boa conta para o lugar de Haaland, e Milan, que terá de substituir Ibrahimovich num futuro próximo, são alguns dos clubes europeus atentos à situação do avançado, que até poderá voltar a ser emprestado no final da época.

Nas redes sociais, Jovic foi apanhado a criticar indiretamente Carlo Ancelotti, colocando um like numa publicação do Instagram que assinalava a ausência de Bale, Hazard e do próprio avançado sérvio das opções de Ancelotti no clássico com o Barcelona.

Contratado em 2019 por 60 milhões de euros, Luka Jovic tem contrato com o Real Madrid até 2025.