"Jovic, Hazard e Bale? Por que não falam de Ceballos ou Carvajal?"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, após a derrota com o Atlético de Bilbau, 1-0, e consequente eliminação da Taça do Rei.

Por que Jovic, Hazard e Bale não jogaram? "Fiz a substituição de Kroos por Camavinga por cansaço. Ainda tinha substituições, estava a pensar fazê-las no prolongamento. Infelizmente marcaram um golo no final do jogo e não tinha tempo para colocar outros jogadores"

Há algum tipo de castigo? "Não tenho nada a dizer. Não há jogadores castigados. Por que falam deles e não de Ceballos ou Carvajal? Não há nada. Estão no mesmo nível que os outros que não jogaram. Tem de se ser justo."

Qual era o plano? "Não jogámos com um avançado centro. Não temos jogadores com a qualidade do Karim, que ajuda muito na posse de bola. O plano não mudou. Tentámos sair com a bola desde trás. Não fomos tão claros como em jogos anteriores e isto dificultou-nos a criação de oportunidades claras. A pressão que o Atlético pôs no jogo foi muito grande. Essa foi a chave do jogo. Aos 70 minutos começámos a ter mais controlo e o jogo estava sob controlo. Ir para o prolongamento podia ser vantajoso para nós, porque eles estavam muito exaustos fisicamente."