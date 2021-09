Jovic, ex-Benfica, não se afirma no Real Madrid e apontam duas hipóteses

Jovic com pouco espaço no Real Madrid

Avançado sérvio não é primeira opção para Carlo Ancelotti.

Luka Jovic continua com vida difícil no Real Madrid. O avançado internacional pela Sérvia não é primeira opção para Carlo Ancelotti e surgem já rumores sobre uma possível mudança de ares, de acordo com o "Eursports".

Duas opções são apontadas para o jogador de 23 anos, ambas em Inglaterra: Arsenal e West Ham. Um regresso à Bundesliga ou uma primeira experiência na Serie A também serão do agrado do jogador.

Jovic esteve apenas em três jogos do Real Madrid esta época, totalizando cerca de 20 minutos em campo. No passado regista uma passagem pelo Benfica, onde chegou em 2015/16, mas sem se afirmar na equipa principal. Mudou-se para o Eintracht Frankfurt em 2017/18, onde viveu o ponto alto da carreira na época seguinte, com 27 golos em 48 jogos. Foi então contratado pelo Real Madrid e regressou ao clube alemão na época passada, por empréstimo.