"Jovic está a fazer tudo por tudo para arruinar a própria carreira"

Comportamento do avançado ex-Benfica continua a dar que falar.

A presente época não está a correr de feição a Luka Jovic. Com dificuldades para se impor entre as opções de Zidane no Real Madrid, o avançado sérvio viu-se envolvido em polémica já durante a propagação europeia da pandemia de coronavírus. O jogador deixou Espanha e rumou à Sérvia natal com autorização do clube "merengue", mas a decisão suscitou críticas entre as autoridades do país dos Balcãs.

A primeira-ministra sérvia, Ane Brnabic, proferiu duras declarações contra o ex-Benfica e o presidente Aleksandar Vucic foi contundente: "Se sair de casa, prendemo-lo", atirou.

Agora, foi o antigo jogador Dragoslav Stepanovic, compatriota de Jovic, que teceu reparos à conduta do jovem futebolista: "Faz tudo por tudo para arruinar a própria carreira, trabalha contra si mesmo. Teve sorte com a oportunidade que lhe deram no Eintracht Frankfurt", começou por referir, prosseguindo:

"Tem de ficar calado. Fez muitos sacrifícios em pequeno e agora isto... É melhor nem falar", rematou Stepanovic.

