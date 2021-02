Jovic, André Silva e um "puzzle" no Eintracht Frankfurt: "Assumo que será um problema"

Luka Jovic com Adi Hutter, treinador do Eintracht Frankfurt

Adi Hutter, treinador do Eintracht Frankfurt, comenta a "pressão" criada em redor da possível titularidade do sérvio cedido pelo Real Madrid.

Depois de uma época e meia desapontante ao serviço do Real Madrid, Luka Jovic não demorou a reencontrar o caminho do golo no Eintracht Frankfurt, onde deu nas vistas antes da mudança para o Santiago Bernabéu.

Nos quatro primeiros jogos do regresso à Alemanha, o avançado sérvio - que chegou a passar pelo Benfica - marcou três golos e, antes de mais uma jornada da Bundesliga, surgiram as primeiras questões sobre a possível titularidade de Jovic. Tudo numa altura em que o português André Silva atravessa um momento de forma exuberante, com 16 golos apontados até ao momento no campeonato germânico.

"O Luka [Jovic] é um avançado de nível mundial porque tem capacidades extraordinárias. Não estou a contê-lo porque quero, mas falámos e temos de perceber exatamente quando chegará o momento adequado. Não vou deixar que ninguém me diga quando tem de jogar", começou por afirmar Adi Hutter, treinador do Eintracht.

"Sabemos que [Jovic] não veio para cá para ser eternamente suplente, mas ainda temos muitos jogos pela frente. Responsabilizo-me diretamente por ele. Se jogadores como o Jovic e o Sebastian Rode se sentem no banco, é porque somos muito fortes. Assumo que voltará a ser um problema para domingo", completou Hutter, na antevisão ao encontro no reduto do Hoffenheim, agendado para as 14h30.