Jovic a caminho da Fiorentina num negócio curioso: veja os detalhes

Internacional sérvio vai jogar na Serie A, com o Real Madrid a ceder 50% dos direitos do jogador e a ficar com metade garantida numa futura venda

Fora das contas de Carlo Ancelotti, Luka Jovic está a caminho do futebol italiano e da Fiorentina. O negócio está praticamente concluído, com as duas partes a chegarem a um acordo diferente, pelo menos tendo em conta o que se pratica no futebol de hoje em dia.

De acordo com Fabrizio Romano, o Real Madrid cede, sem qualquer contrapartida, 50% do passe do avançado ao clube de Florença, garantindo, ainda assim, metade do valor numa eventual futura venda.

Luka Jovic, que tinha contrato com os merengues até 2025, assinará um vínculo de dois anos, com mais outros dois de opção. O salário será de dois milhões e meio nessa primeira fase e duplicará para cinco na eventual segunda.

No Real Madrid desde 2019, Luka Jovic nunca foi muito utilizado pelos diferentes treinadores que passaram pelo Bernabéu. Fez apenas três golos em pouco mais de meia centena de jogos.