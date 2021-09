Jovem neerlandês pode ser impedido de entrar em estádios durante cinco anos

Selfie tirada ao lado de Depay no decurso do jogo entre Países Baixos e Montenegro ditou a sanção, que pode ser aligeirada pela KNVB, em função da não reincidência

Amin Aktaou, jovem neerlandês de 13 anos, foi proibido de aceder a estádios nos Países Baixos até 2026, anunciou esta quarta-feira a Federação Holandesa de Futebol (KNVB), por ter invadido o relvado durante a receção a Montenegro.

No jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, Aktaou saltou da bancada do Estádio Phillips, em Eindhoven, fintou os seguranças e pisou o relvado em passo apressado para conseguir uma fotografia ao lado de Depay.

"Invadir o relvado é algo proibido, seja para jovens como para maiores de idade, antes, durante ou depois. Este tipo de atos pode causar situações pouco seguras. Não é permitido mesmo que não tenhas qualquer outra intenção. Os 'stewards' não conseguem avaliar as intenções das pessoas no momento, mas este tipo de atos serve para incentivar outros a fazê-lo", justificou, em comunicado, a KNVB.

Amin Aktaou, que no dia seguinte (5 de setembro) ao ocorrido, participou em diversos 'talk shows' dos Países Baixos para reavivar o ato, ficou proibido de entrar em estádios durante cinco anos, mas a pena poderá ser aligeirada pela KNVB.

Por ser a primeira infração cometida em recintos desportivos, o jovem de 13 anos poderá ser barrado "apenas" durante 15 meses ou 45 com pena suspensa. A ação causou ainda o pagamento de uma multa, cifrada em 100€ dada a idade do menor.