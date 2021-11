Jovem jogador do Sporting chamado pela primeira vez à seleção principal de Angola

Domingos Andrade, com apenas 18 anos, foi chamado por Pedro Gonçalves para os compromissos com Egito e Líbia

Domingos Andrade, jogador de 18 anos do Sporting, foi convocado por Pedro Gonçalves, treinador português, para a seleção principal de Angola.

O médio dos leões, que este ano somou dois jogos no Nacional de Sub-23 e 15 minutos em jogos da Youth League, foi chamado para os jogos contra Egito e Líbia a contar para a fase de apuramento para o Campeonato do Mundo, numa altura em que os angolanos já estão arredados da competição.

"Sinto-me muito orgulhoso e feliz por ter a oportunidade de representar o meu país. Agradeço ao Sporting, aos treinadores, aos meus companheiros pela adaptação, que não tem sido fácil, mas que com a ajuda deles está a ir num bom caminho. Toda a gente me recebeu muito bem num país que tem um futebol bastante rápido, agressivo e mais tático, diferente do futebol angolano", declarou aos meios de comunicação do Sporting o atleta que participou no Mundial de sub-17 de 2019 e que se destacou por subir aos seniores do Interclube, ainda com 16 anos.