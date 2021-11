Jovem jogador de clube argentino morre após ser baleado

Lucas González foi baleado por um polícia e morreu, na quinta-feira. Tinha 17 anos e jogava nos escalões de formação do Barracas Central, da Argentina.

Lucas González, jogador de 17 anos que representava a formação do Barracas Central, da Argentina, morreu na quinta-feira, em Buenos Aires, após ter sido baleado por um polícia.

Cinthia López, mãe do jovem, disse à imprensa local que o filho terá sido atingido depois de tentar fugir de polícias que estavam à paisana, pensando que se poderia tratar de um assalto. "O Lucas saiu do treino com os amigos do bairro, que foram fazer testes, pois o clube estava à procura de jogadores. Quando saíram, pararam para comprar um sumo e, quando estavam a voltar para casa, um carro parou junto do deles, aparentemente com polícias, mas eles não sabiam que eram polícias pois estavam à paisana. Eles pensavam que queriam assaltá-los ou agredi-los, arrancaram e depois disso dispararam contra o meu filho", explicou a mãe, citada pelo jornal Olé.

As autoridades argentinas contam uma versão diferente: falam numa perseguição de carro, onde seguia o grupo de jovens, que terminou com um ferido (Lucas González), dois detidos e um outro jovem que conseguiu escapar, entregando-se horas depois.

Os três polícias envolvidos num incidente foram suspensos preventivamente.