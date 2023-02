Jovem estrela do Brasil está na mira do Barcelona, dizem em Espanha

Vítor Roque é visto em Barcelona como um possível sucessor para Lewandowski. O avançado brasileiro de apenas 17 anos.

Vítor Roque, avançado do Athletico Paranaense, é alvo do Barcelona. De acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo, o brasileiro, de 17 anos, é visto como um possível sucessor para Robert Lewandowski, de 34 anos. Uma contratação que seria, principalmente, a pensar no futuro.

Na época de 2022, orientado por Scolari, Vítor Roque fez 36 jogos, tendo marcado sete golos. Fez ainda três assistências.

Neste momento está ao serviço da seleção de sub-20 do Brasil a disputar o Campeonato Sul-Americano, em que é o melhor marcador da prova, com sete golos.

O PSG, o Chelsea e o West Ham também estarão de olho no jovem goleador.