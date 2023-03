Jovem do Nantes ameaçado com faca no intervalo de um jogo

De acordo com o jornal Ouest-France, a confusão ocorreu junto a uma bancada do estádio Marcel-Saupin, com um jovem jogador do Nantes agredido por um adepto, que o ameaçou posteriormente com faca e conseguiu abandonar o reduto antes da chegada das autoridades.

O jornal francês Ouest-France revela esta segunda-feira que um jovem jogador da equipa de sub-19 do Nantes foi agredido por um adepto, que o ameaçou posteriormente com uma faca, durante o intervalo de uma derrota frente ao Mónaco, nos quartos de final da Taça Gamberdella (0-1).

O momento aconteceu junto de uma bancada do estádio Marcel-Saupin, sendo que o agressor, cujos motivos não são conhecidos, conseguiu abandonar o reduto antes da chegada de cinco equipas da polícia francesa, que permaneceram até ao apito final, de forma a acalmar um jogo muito tenso.

Após a agressão, o jovem jogador refugiou-se nos balneários da equipa, tendo optado por não apresentar queixa nas autoridades sobre o adepto em questão.