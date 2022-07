Jovem da academia do Barcelona nos Estados Unidos morre após atropelamento e fuga

Carter Payne, de 21 anos, foi atropelado em Statesboro, no estado da Georgia; condutor fugiu do local

Carter Payne, jovem de 21 anos que passou pela Barça Residency Academy, uma academia do Barcelona nos Estados Unidos, morreu esta segunda-feira em Statesboro, no estado da Georgia, após ter sido atropelado por um condutor que fugiu do local.

A academia foi quem deu a notícia, por via de uma publicação nas redes sociais, onde lamenta a morte do estudante: "Estamos devastados pela trágica perda de um dos nossos, o estudante do Barça, Carter Payne. Carter foi um extraordinário irmão, colega e atleta-estudante cuja falta será muito sentida. Enviamos o nosso amor e apoio à família e amigos de Carter neste momento extremamente difícil".

Payne era um estudante da Universidade de Michigan e alinhava na equipa secundária do Tormenta, um clube da Liga universitária norte-americana.

De acordo com o jornal local Wtoc, Payne foi atropelado por um carro enquanto conduzia uma scooter elétrica perto de um campus universitário de Georgia. O relatório policial revelou que o condutor do carro fugiu do local logo após o embate, com o jovem a ter sido levado de emergência para o hospital Memorial Health: Southeast Georgia, onde não conseguiram impedir a sua morte.

Em memória do estudante, o Tormenta e a Fundação Ibis criaram a Fundação Carter Payne, com o intuito de ajudar a sua família e promover uma bolsa de estudo na academia da equipa universitária.