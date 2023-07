Jovem central uruguaio assina pelo Atlético de Madrid

Santiago Mouriño assinou por cinco temporadas nos colchoneros, chegando proveniente do Racing de Montevideo.

Depois de César Azpilicueta, o Atlético de Madrid anunciou esta quinta-feira a contratação de Santiago Mouriño, jovem central uruguaio, de 21 anos, que assinou por cinco temporadas.

"Trata-se de um defesa central portentoso, contundente no corte e antecipativo, que não recusa sair com a bola jogada, mostrando uma passada poderosa e habilidade com o esférico", descreve o clube, numa nota oficial.

Mouriño chega proveniente do Racing de Montevideo, do Uruguai, tendo registado 14 partidas pelo clube em 2023, já depois de ter sido capitão dos juniores do Club Nacional, no ano anterior.