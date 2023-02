Jovem árbitra refugiou-se no balneário em lágrimas e acabou fechada no estádio

Aconteceu num encontro de camadas jovens em Itália.

Uma jovem árbitra é notícia em Itália e não propriamente pelas razões que a própria desejaria. O encontro entre Darfo Boario e Carpenedolo, no escalão de juniores, foi interrompido ao minuto 26 depois de uma batalha campal no relvado, que envolveu não só jogadores como também diretores de ambos os clubes.

A juíza do encontro, segundo relatos de imprensa italiana, decidiu suspender o jogo e, perante as críticas que a rodeavam pela decisão tomada, regressou aos balneários em lágrimas. O pior, todavia, estava para vir: percebeu, depois, que tinha sido fechada no estádio.

Informações desta sexta-feira referem que os dois clubes foram punidos com derrota e o Darfo Boario, clube anfitrião, terá de pagar 100 euros de multa "por assistência inadequada à árbitra no final do jogo".