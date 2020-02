Jovem adepto do Manchester United envia carta a Klopp e não fica sem resposta

Menino de dez anos pediu ao treinador do Liverpool para... não ganhar mais jogos.

O Liverpool continua sem perder um jogo na Premier League e isso não agrada aos adeptos do Manchester United, mas em especial a Daragh, um menino de dez anos que enviou uma carta a Jurgen Klopp, a pedir que deixasse o seu clube ganhar.

"Querido Jurgen Klopp, chamo-me Daragh. Tenho 10 anos. Sou do Manchester United e a razão para lhe escrever é para me queixar. O Liverpool está a ganhar demasiados jogos. Se ganha mais nove conseguirá o recorde de imbatibilidade do futebol inglês. Sendo adepto do United é muito triste. Por isso, da próxima vez, por favor, faz com que o Liverpool perca. Só tens de deixar a outra equipa marcar. Espero ter-te convencido a não ganhar a Liga ou qualquer outro jogo. Cumprimentos, Daragh", pode ler-se na carta enviada ao treinador do Liverpool.

Ao ler a carta, Jurgen Klopp não duvidou em responder ao jovem adepto do United, agradecendo e explicando os motivos pelos quais não poderia atender ao seu pedido.

"Querido Daragh, antes de mais queria agradecer-te por me teres escrito. Sei que não me desejaste sorte ou algo parecido, mas é sempre bom ouvir um jovem aficionado, por isso não me importa para o que seja. Aprecio que te tenhas posto em contacto comigo. Infelizmente, nesta situação não te posso garantir que vá aceder à tua petição. Por muito que queiras que o Liverpool perca, o meu trabalho é fazer todos os possíveis para que o Liverpool ganhe e há milhões de pessoas por todo o mundo que querem que isso aconteça, de forma que não quero falhar com eles", começa a carta.

"Para tua sorte, perdemos jogos no passado e perderemos no futuro, porque isto é o futebol. O problema é que quando tens dez anos pensas que tudo vai ser sempre como é agora, mas eu posso dizer-te, com 52 anos, que definitivamente este não é o caso. Depois de ter lido a tua carta, aquilo que tenho a certeza é da tua paixão pelo futebol e pela tua equipa. O Manchester United é sortudo por te ter. Espero que se nós tivermos a sorte de ganhar mais jogos e, quem sabe, de levantar mais títulos não fiques desiludido por nós, porque embora os nossos clubes sejam grandes rivais, também temos um grande respeito um pelo outro. Para mim, é disso que se trata o futebol. Fica bem e boa sorte", finaliza a carta.