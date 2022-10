Jovem acusa amigo de Mendy de violação e revela ter tido sexo com Grealish

A denunciante acusa Louis Saha Matturie, amigo próximo de Benjamin Mendy, de a ter violado na mansão do internacional francês.

Esta quarta-feira marcou mais um dia do julgamento de Benjamin Mendy, campeão do Mundo pela França em 2018 e lateral esquerdo do Manchester City - está suspenso da equipa - que enfrenta oito acusações de violação, uma de abusos sexuais e uma de tentativa de violação.

No tribunal de Chester, em Inglaterra, mais uma denunciante prestou declarações ao júri, sendo que, desta vez, não foi o internacional francês o protagonista da sessão, mas um amigo próximo, Louis Saha Matturie, que está acusado por sete mulheres de seis crimes de violação e três crimes de abuso sexual.

Estes crimes terão sido alegadamente cometidos na mansão do futebolista francês, com a jovem a garantir que foi violada por Matturie após o amigo de Mendy lhe ter oferecido boleia para comprarem vodka, com vista a uma festa planeada para aquele dia.

O nome de Jack Grealish, internacional inglês do Manchester City, acabou por surgir na conversa, com a jovem a revelar que teve relações sexuais com o médio, apesar de não se lembrar "do quarto onde estava".

Recorde-se que, em maio, Benjamin Mendy declarou inocência em nove acusações de crimes sexuais e, em caso de condenação, arrisca uma pena de prisão entre cinco a 20 anos, não sendo descartada inclusive a possibilidade de prisãp perpétua.