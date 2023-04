Jota volta a decidir Old Firm e coloca Celtic na final da Taça da Escócia

Jota decidiu o Old Firm

Redação com Lusa

O futebolista português Jota marcou este domingo o golo que derrotou o Rangers (1-0) e colocou o Celtic na final da Taça da Escócia, na segunda meia-final da prova, no Hampden Park, em Glasgow.

Jota decidiu o Old Firm aos 42 minutos, com um cabeceamento já em plena pequena área, onde surgiu solto para aproveitar um cruzamento da direita do japonês ex-Marítimo Daizen Maeda.

Devido a problemas físicos, o jogador luso já não era utilizado precisamente desde o anterior duelo com o Rangers, a 8 de abril, quando somou um golo e uma assistência, determinantes para o sucesso do Celtic por 3-2, em jogo do campeonato.

Os católicos, que têm praticamente assegurado o triunfo na Liga escocesa, colocaram-se, assim, mais perto da dobradinha, sendo que vão jogar a final frente ao Inverness, que, na primeira meia-final, no sábado, bateu o Falkirk por 3-0.

A final realiza-se a 3 de junho, também no Hampden Park.