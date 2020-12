Jota marca no apuramento do Valladolid na Taça do Rei

Redação com Lusa

O primodivisionário Valladolid apurou-se, esta terça-feira, para a segunda eliminatória da Taça do Rei, ao golear, por 5-0, o Cantolagua, do quarto escalão espanhol. O extremo português Jota marcou o segundo golo do triunfo folgado da equipa, pouco antes de ser substituido.

O futebolista emprestado pelo Benfica celebrou, assim, pelo segundo jogo consecutivo ao serviço do Valladolid, após ter feito as redes balançarem no último jogo do campeonato, frente ao Granada.

Também já apurados para a segunda eliminatória da Taça do Rei ficaram o Sevilha, que bateu, por 3-0 os "vizinhos" do Ciudad de Lucena, com tentos de Óscar, Luuk de Jong e Joan Jordan, e ainda o Osasuna, também da I Liga espanhola.

A equipa de Pamplona não teve problemas de maior diante do modesto Tomares e venceu por esclarecedores 6-0, o mesmo não se pode dizer do Huesca, que venceu por 3-2 o Marchamalo, mas apenas garantiu o apuramento no prolongamento.

O avançado Rafa Mir foi a grande figura da partida, ao apontar os três golos dos aragoneses, que contaram com o lateral esquerdo português Luisinho no "onze".