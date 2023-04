"Jota devia ter sido expulso? Mason devia preocupar-se com outras coisas..."

Declarações de Jurgen Klopp, treinador dos reds, após o Liverpool-Tottenham (4-3), jogo relativo à 34.ª jornada da Premier League.

Liverpool baixou os níveis após o terceiro golo? "Talvez sim. Nos primeiros 20 minutos, não sei como eles tiveram bola. A melhor forma de defender um contra-ataque é finalizar a tua situação e a segunda melhor é responder com pressão. Se não fizeres nenhum, isso origina um contra-ataque. Foi esse o seu plano de jogo e é por isso que era preciso fazer as coisas bem. O problema dos resultados no futebol é que é apenas um pedaço de informação no meio de outras 500. Não fizemos as outras 495 coisas e isso foi suficiente para o Tottenham manter-se no jogo. Demos-lhes uma boia de socorro e foi isso que aconteceu, mas antes do jogo, teria aceitado este resultado e esta exibição, para termos os três pontos".

Lesionou-se enquanto celebrou o golo de Jota? "Não tenho a certeza se é a coxa, pode ser o adutor, mas acabei por me castigar a mim mesmo. Eu virei-me de costas no festejo porque o quarto árbitro não acertou nada durante o tempo todo. Eu não lhe disse nada de mal, apenas lhe dei um olhar que foi mau o suficiente. Foi nesse momento que lesionei o músculo, é justo. Mas tirando isso, está tudo bem".

Ryan Mason disse que Diogo Jota devia ter sido expulso: "Eu tenho ideia de que Mason tem outras coisas para se preocupar. Eles são uma boa equipa e têm de jogar melhor futebol. Eles não podem fazer apenas contra-ataques, têm de jogar melhor futebol com aquela equipa. Diogo Jota levanta o pé, mas não vai na direção da cabeça. Ouvi dizer que Oliver Skipp podia ter recebido um cartão vermelho, ele falou disso também? Querer o Diogo Jota expulso... ele devia preocupar-se com outras coisas".