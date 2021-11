Jota brilha em mais uma goleada do Liverpool, Gerrard só sabe ganhar

Redação com Lusa

Wolves de Bruno Lage empatou e ficou um pouco mais longe do Arsenal

Mesmo com o desgaste a meio da semana da Champions, o Liverpool voltou em grande à Premier, batendo o Southampton por 4-0 e colocando pressão sobre o City e sobre o Chelsea.

Diogo Jota, ainda no primeiro tempo, fez dois golos, ficando para a segunda parte a materialização da goleada, com o tento de Van Dijk. Pelo meio, Thiago voltou a fazer o gosto ao pé.

Nos outros dois jogos, destaque para o empate do Wolves (0-0), de Bruno Lage, que pode ser ultrapassado no final desta jornada por Tottenham. O Villa ganhou pela segunda vez seguida (1-2), diante do Crystal Palace, numa entrada, para já, 100% vitoriosa de Steven Gerrard.