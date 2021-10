Josh Cavallo é o primeiro futebolista profissional a assumir homossexualidade

Jogador do Adelaide United publicou um vídeo nas redes sociais

Dia importante e marcante para o futebol, não só o australiano. Num vídeo publicado nas redes sociais, Josh Cavallo tornou-se no primeiro jogador profissional a assumir publicamente a sua homossexualidade.

"Tenho orgulho em anunciar publicamente que sou gay. Tem sido uma viagem para chegar a este ponto da minha vida, mas não podia estar mais feliz com a minha decisão de assumir a minha homossexualidade. Tenho vindo a lutar contra a minha sexualidade há mais de seis anos, e estou contente por poder pôr termo a isso", anunciou o futebolista do Adelaide United.

Cavallo destacou o facto de, com o seu testemunho, poder ajudar outros casos semelhantes a encararem a sua sexualidade de uma forma natural.

"Quero ajudar a mudar isto, para mostrar que todos são bem-vindos no futebol e merecem o direito de assumirem o seu eu autêntico. É espantoso saber que atualmente não há futebolistas profissionais a assumirem a sua homossexualidade, não só na Austrália como em todo o mundo. Esperemos que isto mude num futuro próximo", explicou.

A homossexualidade continua a ser um tema tabu no mundo do desporto e, particularmente, do futebol. Thomas Hitzlsperger, antigo internacional alemão e jogador que passou pela Premier League, por exemplo, só assumiu a sua orientação sexual um ano depois de terminar a carreira.