Josep Maria Bartomeu com processo para ser expulso de sócio do Barcelona

Antigo presidente do clube "blaugrana" foi informado da decisão por carta.

O Barcelona abriu em junho um processo para expulsar o antigo presidente (entre 2014 e 2020), Josep Maria Bartomeu, de sócio do clube. Em causa o envolvimento do ex-líder do emblema "blaugrana" no caso "Barçagate".

Bartomeu confirmou ter recebido em casa uma carta da Comissão Disciplinar do Barcelona, informando-o da abertura do processo que pode levar à sua expulsão de sócio. De acordo com os estatutos, o antigo presidente do Barcelona pode ter incorrido numa "ação ou omissão de sócio contrária à lei, aos Estatutos, aos acordos da Assembleia Geral ou da Direção, que cause danos materiais ou morais a título oneroso ao clube, outros membros, ou jogadores, treinadores ou funcionários do clube".

Tal infração tem como sanção a proibição de acesso a Camp Nou e às outras instalações do clube, entre um ano e um dia a dois anos, suspensão de sócio de quatro meses e um dia a dois anos ou perda da condição [de sócio]. Esta última está reservada, por exemplo, a quem trafique bilhetes, atue com violência no estádio ou que afete economicamente o clube por falta de pagamento e seria a aplicada ao ex-presidente. O processo está ainda a ser estudado pela Comissão Disciplinar presidida por Josep Cubells, secretário da direção.