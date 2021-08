Greenwood abriu o marcador e fechou as contas do Wolverhampton-Manchester United aos 80 minutos da partida. Remate cruzado do internacional inglês na direita ainda sofreu desvio de José Sá, mas a bola só parou no fundo das redes. Os wolves ainda se queixaram de falta de Pogba sobre Rúben Neves no início da jogada, mas o golo foi confirmado pelo VAR.